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Волгоград популярен у туристов только в День Победы Печать
04.05.2017 13:42

Волгоград популярен у туристов только в День Победы

Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало данные о самых популярных среди туристов городов России в День Победы 9 мая 2017 года.

Специалисты составили рейтинг на основе анализа данных систем онлайн-бронирования.

Согласно этой информации Волгоград стоит на 5 месте в топ-10 городов России, пользующихся спросом у туристов в День Победы.

Отметим, что в Национальном туристическом рейтинге за 2016 год Волгоградская область входит только в топ-30, занимая скромное 27 место.

Подобный контраст в исследованиях свидетельствует о том, что ближайшие гости города-героя скорее всего прибудут в Волгоград только для того, чтобы увидеть военный парад и праздничный салют. В то время как, для постоянного увеличения потока туристов одной героической славы города мало. Для этого необходимо создавать качественный турпродукт и грамотно продвигать его на рынке. Однако пока власть региона не очень преуспевает в этой сфере.

Также, стоит вспомнить, что недавно в Москве прошла XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». На мероприятии Волгоградскую область представил серый и пустынный закуток с небольшим столиком и стульями, который сразу же был высмеян пользователями социальных сетей.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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