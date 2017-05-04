Волгоград популярен у туристов только в День Победы

Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало данные о самых популярных среди туристов городов России в День Победы 9 мая 2017 года. Специалисты составили рейтинг на основе анализа данных систем онлайн-бронирования. Согласно этой информации Волгоград стоит на 5 месте в топ-10 городов России, пользующихся спросом у туристов в День Победы. Отметим, что в Национальном туристическом рейтинге за 2016 год Волгоградская область входит только в топ-30, занимая скромное 27 место.



Подобный контраст в исследованиях свидетельствует о том, что ближайшие гости города-героя скорее всего прибудут в Волгоград только для того, чтобы увидеть военный парад и праздничный салют. В то время как, для постоянного увеличения потока туристов одной героической славы города мало. Для этого необходимо создавать качественный турпродукт и грамотно продвигать его на рынке. Однако пока власть региона не очень преуспевает в этой сфере.



Также, стоит вспомнить, что недавно в Москве прошла XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». На мероприятии Волгоградскую область представил серый и пустынный закуток с небольшим столиком и стульями, который сразу же был высмеян пользователями социальных сетей. Полина Макарова

ФОТО:globallookpress < Предыдущая Следующая >