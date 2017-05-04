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В Волгограде благополучно перезимовал ильмовый листоед Печать
04.05.2017 14:44

В Волгограде благополучно перезимовал ильмовый листоед

Этой весной в городских насаждениях и пригородных защитных полосах специалисты обнаружили большое число ильмового листоеда.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в Центре защиты леса Волгоградской области, листоед благополучно перезимовал. Лесопатологи дают неутешительные прогнозы.

- По состоянию брюшка самок отмечается повышенная плодовитость популяции перезимовавшего поколения, - пояснили в пресс-службе Центра защиты леса.

В связи с этим, можно сказать, что летом городская зелень серьезно пострадает от огромной массы вредителей.

По словам специалистов, в настоящий момент коммунальным службам Волгограда следует принять самые решительные меры по борьбе с листоедом. Особое внимание необходимо уделить участкам в городских скверах и парках.

Полина Макарова

ФОТО: Центр защиты леса Волгоградской области

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