В Волгограде благополучно перезимовал ильмовый листоед

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в Центре защиты леса Волгоградской области, листоед благополучно перезимовал. Лесопатологи дают неутешительные прогнозы.

- По состоянию брюшка самок отмечается повышенная плодовитость популяции перезимовавшего поколения, - пояснили в пресс-службе Центра защиты леса.

В связи с этим, можно сказать, что летом городская зелень серьезно пострадает от огромной массы вредителей.

По словам специалистов, в настоящий момент коммунальным службам Волгограда следует принять самые решительные меры по борьбе с листоедом. Особое внимание необходимо уделить участкам в городских скверах и парках.

Полина Макарова

ФОТО: Центр защиты леса Волгоградской области