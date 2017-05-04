Кировский район очистят от мусора за 800 миллионов

Заявка по обеспечению экологической безопасности территорий Кировского района была размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно документации закупки, на расчистку мусора из бюджета области планируется потратить 812 миллионов рублей.

За эти средства подрядчик должен будет собрать и утилизировать отходы I, III и IV, V класса опасности, к которым относятся ртутные лампы, пластмассовые тары, грунт, лом, шины.

Уборка территорий будет происходить в два этапа: с даты заключения контракта до 23 декабря 2017 года, с 1 января 2018 года до 14 июня 2018 года.

Подрядчик будет выбран 25 мая 2017 года.

Напомним, что в 2017 году Общероссийский народный фронт презентовал новый экологический проект «Генеральная уборка/ Интерактивная карта свалок», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

На данный момент жители Кировского района отметили на карте больше 10 участков, где расположены незаконные свалки.

Юлия Соболева

Фото: Интерактивная карта свалок ОНФ