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В Советском районе Волгограда высадили клены Печать
04.05.2017 15:40

В Советском районе Волгограда высадили клены

Сегодня, 4 мая в Советском районе на месте ожесточенных боев за Сталинград заложили Аллею Победы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе гордумы, на проспекте Университетский, 85 высажены 20 саженцев клена краснолистного и пестролистного. Также, на территории Аллеи установили вазоны с декоративными цветами.

В закладке приняли участие депутаты гордумы, горожане.

Полина Макарова
Фото: пресс-служба гордумы

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