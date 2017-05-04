Как сообщает "СоцИнформБюро", председатель референтной группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что обе страны нарушили устав мероприятия и поэтому к ним могут быть применены санкции.

По мнению организаторов конкурса, устав был нарушен Украиной, которая не допустила к выступлению российскую участницу Юлию Самойлову, и Россией, представители российской делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале этого года.

Вопрос о введении санкций будет обсуждаться после 8 мая. Среди возможных мер называется штраф, лишение спонсорского финансирования или отстранение от участия в конкурсе на три последующих года.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая текущего года. 22 марта текущего года стало известно, что СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины на три года из-за того, что она участвовала в политических провокациях против Крыма. После этого в СМИ прошла информация, что Первый канал не будет транслировать музыкальный конкурс в Киеве из-за ситуации с Самойловой. Это решение поддержало 75% россиян.

Анна Павлова