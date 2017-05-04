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Юные волгоградцы написали письма ветеранам Великой Отечественной войны Печать
04.05.2017 16:15

Юные волгоградцы написали письма ветеранам Великой Отечественной войны

В Волгограде учащиеся специализированных полицейских классов и "Юные друзья полиции" написали письма ветеранам Великой Отечественной войны.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в школах Волгограда проходит патриотическая акция городского МВД - "Письмо Ветерану".

Учащиеся 10-го специализированного класса МОУ лицея № 6 и ребята из отряда "Юные друзья полиции", созданного на базе средней общеобразовательной школы № 88 г. Волгограда, написали письма ветеранам Великой Отечественной войны на специально подготовленных бланках. В своих посланиях подрастающее поколение желали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, высказывали слова благодарности за мирное небо над головой, храбрость и мужество, проявленное участниками ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны.

Письма адресатам активисты общественного движения "Волонтеры Победы" вручат в преддверии 9 мая.

Отметим, что учащиеся специализированных полицейских классов и представители отряда "Юные друзья полиции" уже не первый год принимают активное участие в проводимых региональной полицией мероприятиях.

Анна Павлова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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