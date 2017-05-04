Волгоградцев предупреждают о дезинсекции водоемов

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, с 10 мая на территории города начинаются работы по дезинсекции 123 водоемов.

Обработка специальными препаратами должна будет уничтожить в воде, прибрежных зонах и местах массовых скоплений людей личинки комаров.

Данные меры будут направлены на предотвращение вспышек малярии и лихорадки Западного Нила.

Перед дезинсекцией специалисты должны будут скосить траву, убрать мусор и ликвидировать канализационные протечки.

В период с 10 по 19 мая администрация просит местных жителей не посещать территории вблизи водоемов, а также провести профилактические беседы с детьми. Следующий этап обработки будет проведен 26 мая по 6 июня.

Отметим, что работы по обработке пройдут также и на территории Волгоградской области. На эти цели из казны области выделят 6,1 миллионов рублей.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда