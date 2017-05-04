С 5 по 9 мая в Волгограде ограничат движение транспорта

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, ограничения движения будут введены из-за общественно-массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, 5 мая во время легкоатлетической эстафеты с 7.00 до 15.00 ограничат проезд по следующим улицам Центрального района:

ул. им. Чуйкова в границах от Краснознаменской до 13-й Гвардейской;

ул. 13-й Гвардейской в границах от Советской до Набережной 62-й Армии.

Во время акции «Портрет Героя» в Кировском районе с 7.00 до 14.00 перекроют:

ул. им. 64-й Армии в границах от улицы З. Маресевой до улицы им. Кирова;

ул. им. З. Маресевой в границах от улицы им. 64-й Армии до улицы им. Кирова;

ул. им. К. Минина в границах от улицы им. 64-й Армии до улицы им. Кирова;

ул. Кирова в границах от улицы Никитина до улицы Козака.

Во время шествия с портретами родственников-фронтовиков «Навечно в строю» в Красноармейском районе с 7.00 до 11.00 будут закрыты:

четная сторона Бульвара Энгельса от дома №18 до №2 и нечетная от дома №25 до дома №9;

ул. Остравская от дома № 37 до дома № 21;

проспект Героев Сталинграда от дома № 48 до дома № 42.

В Тракторозаводском районе при проведении акции «Герои Победы» с 08.00 до 08.40 закроют улицу Шурухина и площадь им. Дзержинского.

6 мая при проведении Волгоградского марафона с 07.00 до 16.00 автомобилисты не смогут проехать по улице Чуйкова в границах от Володарского от переулка Воровского.

С 20.00 6 мая до 15.00 7 мая проехать и припарковать авто нельзя будет по улицам:

ул. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы 13-й Гвардейской;

ул. Ленина в границах от Чуйкова до верхней террасы Набережной им. 62-й Армии;

ул. Комсомольской в границах от Набережной 62-й Армии до улицы Советской.

При возложении цветов к Вечному огню 8 мая с 07.00 до 11.00 закроют Аллею Героев в границах от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира.

С 7.00 8 мая по 24.00 9 мая в Центральном районе закроют:

ул. им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комосомольской;

ул. 13-й Гвардейской в границах от улицы Чуйкова до улицы Советской;

ул. Краснознаменская от улицы Советской до Набережной им. 62-й Армии;

Набережная им. 62-й Армии в границах от улицы Степана Разина до улицы 7-й Гвардейской;

ул. Мира и площадь Павших борцов в границах, обозначенных улицами Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспекта им. В.И. Ленина;

дорога от улицы Россовского до телецентра.

Во время шествия «Бессмертного порка» с 07.00 до 15.00 9 мая будет также закрыт проспект им. Ленина в границах от улицы Комсомольской до улицы Кубинской и улица 7-й Гвардейской от Набережной им. 62-й Армии до улицы Коммунистической.

9 мая с 21.00 до 23.00 закроют проспект им. Ленина в границах от Кубинской до Краснознаменской и улицу Комсомольскую от Пархоменко до Советской.

В Красноармейском районе 9 мая с 16.00 часов до 22.00 перекроют улицу Фадеева в границах от проспекта Героев Сталинграда до пересечения с улицей им. 50 лет Октября.

Напомним, что уже стало известно об основных мероприятиях в праздничный период.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»