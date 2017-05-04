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|С 5 по 9 мая в Волгограде ограничат движение транспорта
|04.05.2017 17:52
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, ограничения движения будут введены из-за общественно-массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Так, 5 мая во время легкоатлетической эстафеты с 7.00 до 15.00 ограничат проезд по следующим улицам Центрального района:
ул. им. Чуйкова в границах от Краснознаменской до 13-й Гвардейской;
Во время акции «Портрет Героя» в Кировском районе с 7.00 до 14.00 перекроют:
ул. им. 64-й Армии в границах от улицы З. Маресевой до улицы им. Кирова;
Во время шествия с портретами родственников-фронтовиков «Навечно в строю» в Красноармейском районе с 7.00 до 11.00 будут закрыты:
четная сторона Бульвара Энгельса от дома №18 до №2 и нечетная от дома №25 до дома №9;
В Тракторозаводском районе при проведении акции «Герои Победы» с 08.00 до 08.40 закроют улицу Шурухина и площадь им. Дзержинского.
6 мая при проведении Волгоградского марафона с 07.00 до 16.00 автомобилисты не смогут проехать по улице Чуйкова в границах от Володарского от переулка Воровского.
С 20.00 6 мая до 15.00 7 мая проехать и припарковать авто нельзя будет по улицам:
ул. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы 13-й Гвардейской;
При возложении цветов к Вечному огню 8 мая с 07.00 до 11.00 закроют Аллею Героев в границах от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира.
С 7.00 8 мая по 24.00 9 мая в Центральном районе закроют:
ул. им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комосомольской;
Во время шествия «Бессмертного порка» с 07.00 до 15.00 9 мая будет также закрыт проспект им. Ленина в границах от улицы Комсомольской до улицы Кубинской и улица 7-й Гвардейской от Набережной им. 62-й Армии до улицы Коммунистической.
9 мая с 21.00 до 23.00 закроют проспект им. Ленина в границах от Кубинской до Краснознаменской и улицу Комсомольскую от Пархоменко до Советской.
В Красноармейском районе 9 мая с 16.00 часов до 22.00 перекроют улицу Фадеева в границах от проспекта Героев Сталинграда до пересечения с улицей им. 50 лет Октября.
Напомним, что уже стало известно об основных мероприятиях в праздничный период.
Юлия Соболева
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