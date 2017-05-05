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|В Волгограде закроют проезд по двум улицам
|05.05.2017 00:30
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации города Волгограда, закрытие данных дорожных участков является вынужденной мерой, в связи с проведением комплексных работ по обновлению дорожного покрытия.
Евгений Иванов
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