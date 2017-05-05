В Волгограде закроют проезд по двум улицам



В Ворошиловском районе Волгограда будет запрещено движение автомобильного транспорта по улице Ленкоранской и Чарджуйской с 8:00 часов до 17:00 5-го мая и с 8:00 до 17:00 6-го мая. Проезд будет закрыт в границах от улицы Череповецкой до улицы имени Саши Филиппова. Объехать перекрытый дорожный участок можно будет по улицам Елецкой и Азизбекова.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации города Волгограда, закрытие данных дорожных участков является вынужденной мерой, в связи с проведением комплексных работ по обновлению дорожного покрытия.

Евгений Иванов