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В Волгограде закроют проезд по двум улицам Печать
05.05.2017 00:30

В Волгограде закроют проезд по двум улицам

 В Волгограде запретят проезд для автотранспорта на двух улицах Ворошиловского района.


В Ворошиловском районе Волгограда будет запрещено движение автомобильного транспорта по улице Ленкоранской и Чарджуйской с 8:00 часов до 17:00 5-го мая и с 8:00 до 17:00 6-го мая. Проезд будет закрыт в границах от улицы Череповецкой до улицы имени Саши Филиппова. Объехать перекрытый дорожный участок можно будет по улицам Елецкой и Азизбекова.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации города Волгограда, закрытие данных дорожных участков является вынужденной мерой, в связи с проведением комплексных работ по обновлению дорожного покрытия.

Евгений Иванов

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