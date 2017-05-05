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В Волгограде на 9 мая синоптики обещают дожди Печать
05.05.2017 11:35

В Волгограде 9 мая синоптики обещают дожди

В День Победы в городе-герое с утра и до позднего вечера будет идти дождь.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой Gismeteo, синоптики обещают в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дождь. С утра даже обещают грозу. По данным синоптиков, дождь будет идти с утра и до позднего вечера.

Что же касается предпраздничных дней, то в ночь на 6 мая столбик термометра опустится до +3 градусов, а днем потеплеет до +20ºС. Ночью 7 мая температура воздуха будет +6...+8ºС. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов. Утром 8 мая в Волгограде пройдет дождь, но уже к полудню выглянет солнце и температура поднимется до +23ºС.

Надира Коннова

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