Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой Gismeteo, синоптики обещают в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дождь. С утра даже обещают грозу. По данным синоптиков, дождь будет идти с утра и до позднего вечера.

Что же касается предпраздничных дней, то в ночь на 6 мая столбик термометра опустится до +3 градусов, а днем потеплеет до +20ºС. Ночью 7 мая температура воздуха будет +6...+8ºС. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов. Утром 8 мая в Волгограде пройдет дождь, но уже к полудню выглянет солнце и температура поднимется до +23ºС.

Надира Коннова