В Волгограде на маршрут № 6к вышли 10 новых авто-СВ

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии Волгограда, на линию каждый день выходят 10 автобусов. Скоро их количество увеличится до 14 единиц. Интервал движения составит не более 6 минут.

В салонах новых автобусов предусмотрена возможность отопления и кондиционирования воздуха. Транспорт также оснащен модулями глобальной навигационной спутниковой системы. В новых автобусах горожане могут использовать транспортную карту «Волна».

Сообщается, что 46 авто-СВ, которые поступили в Волгоград в конце апреля, уже обслуживают два муниципальных маршрута: №88 «Пос. Горьковский – Железнодорожный вокзал» и №59 «Ул. Грамши – ул. Землячки».

В мае на шесть вспомогательных маршрутов по регулируемым тарифам выйдут еще порядка 70 автобусов средней вместимости.

Кроме того, до конца текущего года запланировано приобретение 50 трамваев для обновления парка МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, потребность в дополнительном транспорте возникла в связи с отменой с 16 апреля ряда маршруток. Согласно постановлению администрации города, 15 апреля был последний день, когда в Волгограде курсировали все маршрутные такси.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда