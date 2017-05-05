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|Кудрин предложил сократить "лишних" пенсионеров
|05.05.2017 13:13
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Как сообщает "СоцИнформБюро", Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента России Владимира Путина новую стратегию развития пенсионной системы до 2035 года, которая предполагает сокращение числа пенсионеров на девять процентов (или на 3,87 миллиона человек).
Чтобы достичь этой цели, Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст. Эксперты из ЦСР произвели расчеты и пришли к выводу, что, если женщины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, а мужчины в 65 лет, то число пенсионеров в России снизится до 38,5 млн человек. По мнению авторов инициативы, этого будет достаточно, чтобы сбалансировать пенсионную систему и, соответственно, сделать уровень жизни этой категории граждан более высоким.
Кроме того, документ предлагает ужесточить условия для получения пенсии: минимальное число пенсионных баллов увеличить до 52, а обязательный трудовой стаж повысить до 20 лет.
По мнению Кудрина, также должны ужесточаться условия для назначения досрочных пенсий врачам и учителям. Экс-глава Минфина уверен, что минимально необходимый для пенсии стаж должен быть повышен до 35 лет.
Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress
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