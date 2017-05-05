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Музею им. Машкова подарят две новые картины Печать
05.05.2017 13:25

Музею им. Машкова подарят две новые картины

В музее ИЗО состоится церемония передачи в дар двух художественных произведений московского художника.

Сегодня в волгоградском музее ИЗО появятся две новые картины с изображением волгоградцев Александры Пахмутовой и Маргариты Агашиной.

Автором произведений является известный российский портретист Аида Лисенкова-Ханемайер, которая связана с Волгоградом кровными узами. Мама Аиды – уроженка Сталинграда.

Музею им. Машкова подарят две новые картины

Вместе с ней Аида готовит книгу с воспоминаниями о Великой Отечественной войне, в которых будут размещены художественные произведения. Данное произведение также будет передано музею в дар.

Юлия Соболева
Фото: Музей им. Машкова

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