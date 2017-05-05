Музею им. Машкова подарят две новые картины

В музее ИЗО состоится церемония передачи в дар двух художественных произведений московского художника. Сегодня в волгоградском музее ИЗО появятся две новые картины с изображением волгоградцев Александры Пахмутовой и Маргариты Агашиной. Автором произведений является известный российский портретист Аида Лисенкова-Ханемайер, которая связана с Волгоградом кровными узами. Мама Аиды – уроженка Сталинграда. Вместе с ней Аида готовит книгу с воспоминаниями о Великой Отечественной войне, в которых будут размещены художественные произведения. Данное произведение также будет передано музею в дар. Юлия Соболева

Фото: Музей им. Машкова Следующая >