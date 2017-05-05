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В Волгоградской области появится Центр по выплате пенсий Печать
05.05.2017 13:34

В Волгоградской области откроют Центр по выплате пенсий

Новое учреждение будет выплачивать пенсии и обрабатывать информацию.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в волгоградском Отделении Пенсионного фонда России, регион стал одним из первых в Южном федеральном округе, где создается Центр по выплате пенсий и обработке информации. Соответствующее постановление утверждено 26 апреля 2017 года.

Сообщается, что учреждение начнет работу уже с 3 июля 2017 года на базе регионального Отделения Пенсионного фонда России.

В Центр поэтапно будут переданы функции по выплате пенсий и обработке информации. Отметим, что ранее этим занимались районные Управления ПФР Волгограда и Волгоградской области.

Помимо этого, в Центре в рамках предоставления государственных услуг наладят электронное взаимодействие с доставочными организациями, а также межведомственное взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями.

- Централизация функций позволит оптимизировать процесс по пенсионному и социальному обеспечению, а также получить высокие стандарты качества и скорости обработки документов, - пояснили в реготделении ПФР

Полина Макарова
ФОТО: региональное Отделение ПФР

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