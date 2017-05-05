Девушки-регулировщицы примут участие в обеспечении безопасности дорожного движения и помогут ветеранам, жителям и гостям города Волгограда окунуться в незабываемую атмосферу далёких военных лет.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, девушки-регулировщицы давно уже стали визитной карточкой городской полиции. Все участницы прошли строгий отбор, в ходе которого учитывались не только профессиональные навыки, но и внешние данные. Для каждой регулировщицы сшили индивидуальную форму образца военных лет, а привычные всем жезлы заменили на сигнальные флажки.

В дни особых торжеств девушки-регулировщицы, будто шагнувшие из хроники военных лет, придадут городу-герою особенный историко-патриотический колорит. Девушки, участвующие в праздничных мероприятиях, берут пример со знаменитой регулировщицы Великой Победы – нашей легендарной землячки Марии Филипповны Лиманской, которую в мае 1945 года, на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф. Для всего мира она стала Бранденбургской мадонной.

Надира Коннова