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В День Победы на дороги Волгограда выйдут девушки-регулировщиц‍ы Печать
05.05.2017 13:55

В День Победы на дороги Волгограда выйдут девушки-регулировщиц‍ы

Взвод из 30-ти лучших представительниц Управления ГИБДД, одетых в форму военных лет, будет нести службу на улицах Волгограда в День Победы.

Девушки-регулировщицы примут участие в обеспечении безопасности дорожного движения и помогут ветеранам, жителям и гостям города Волгограда окунуться в незабываемую атмосферу далёких военных лет.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, девушки-регулировщицы давно уже стали визитной карточкой городской полиции. Все участницы прошли строгий отбор, в ходе которого учитывались не только профессиональные навыки, но и внешние данные. Для каждой регулировщицы сшили индивидуальную форму образца военных лет, а привычные всем жезлы заменили на сигнальные флажки.

В дни особых торжеств девушки-регулировщицы, будто шагнувшие из хроники военных лет, придадут городу-герою особенный историко-патриотический колорит. Девушки, участвующие в праздничных мероприятиях, берут пример со знаменитой регулировщицы Великой Победы – нашей легендарной землячки Марии Филипповны Лиманской, которую в мае 1945 года, на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф. Для всего мира она стала Бранденбургской мадонной.

Надира Коннова

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