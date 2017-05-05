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В Волгограде в парке на 7 Ветрах выступят юные музыканты Печать
05.05.2017 14:44

В Волгограде в парке на 7 Ветрах выступят юные музыканты

В парке "Семейный" Дзержинского района состоится гала-концерт и церемония награждения участников открытого городского фестиваля инструментальной музыки "Весна Победы".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, открытый фестиваль инструментальной музыки "Весна Победы" проводится в Волгограде с 10 апреля этого года. За это время свои выступления представили оркестры, инструментальные и вокально-инструментальные ансамбли, а также инструменталисты и солисты.

Главная направленность городского фестиваля в преддверии Дня Победы - военно-патриотическая тематика.

Свое творческое мастерство на гала-концерте, который состоится 5 мая в 16:00 по улице 8-ой Воздушной Армии, продемонстрируют исполнители, не имеющие специального профессионального образования, а также волгоградцы, занимающиеся в учреждениях по профильным программам. На сцену также выйдут и семейные коллективы. По словам организаторов концерта, программа солистов и ансамблей будут исполняться как сольно, так и под «живой» аккомпанемент.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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