В следующем году появится перспективное ЕГЭ по литературе

«В настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России, решивших принять в ней участие. В мае апробация будет завершена и специалисты ФИПИ подведут ее итоги. При положительных результатах предполагается, что перспективная модель ЕГЭ по литературе будет введена в 2018 году», - отмечается в сообщении ведомства.

Изменения в модели ЕГЭ по литературе коснуться как содержательной, так и структурной части. Из экзамена планируется исключить задания с кратким ответом. То есть ЕГЭ будет содержать только вопросы, требующие развернутых ответов. Кроме этого, увеличат количество заданий, из которых ученик должен сделать выбор по желанию, повысят требования к объему части С – сочинению, - улучшать критерии оценивания развернутых ответов и инструкции.

Напомним, что решение о необходимости создать перспективную модель ЕГЭ было принято еще в 2015 году. К 2016 году эта модель была разработана и весной того же года апробирована в 13 субъектах РФ. Большая часть учителей – 94%, - участвовавших в пробном экзамене, поддержали новую модель.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»