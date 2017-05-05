Волгоградцам предлагают отправиться на работу на велосипеде

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» организаторы проекта, в этот день, так называемые, энергетические станции готовят угощения, бонусы и призы для тех, кто заедет к ним на велосипеде. В настоящее время идет регистрация участников.

Отметим, подобный велозаезд в Волгограде проходил весной и осенью 2016 года.

Данной акцией организаторы хотят показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой.

Отметим, что в сложившейся в городе-герое ситуации с автобусами и маршрутками, пересадка на двухколесное средство передвижения действительно поможет исправить положение волгоградцев.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress