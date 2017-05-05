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|Волгоградцам предлагают отправиться на работу на велосипеде
|05.05.2017 14:55
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» организаторы проекта, в этот день, так называемые, энергетические станции готовят угощения, бонусы и призы для тех, кто заедет к ним на велосипеде. В настоящее время идет регистрация участников.
Отметим, подобный велозаезд в Волгограде проходил весной и осенью 2016 года.
Данной акцией организаторы хотят показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой.
Отметим, что в сложившейся в городе-герое ситуации с автобусами и маршрутками, пересадка на двухколесное средство передвижения действительно поможет исправить положение волгоградцев.
Полина Макарова
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