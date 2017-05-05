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Волгоградцам предлагают отправиться на работу на велосипеде Печать
05.05.2017 14:55

Волгоградцам предлагают отправиться на работу на велосипеде

В пятницу, 19 мая в Волгограде пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде!», в ходе которой горожане смогут бросить вызов утренним пробкам и плате за проезд в общественном транспорте.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» организаторы проекта, в этот день, так называемые, энергетические станции готовят угощения, бонусы и призы для тех, кто заедет к ним на велосипеде. В настоящее время идет регистрация участников.

Отметим, подобный велозаезд в Волгограде проходил весной и осенью 2016 года.

Данной акцией организаторы хотят показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой.

Отметим, что в сложившейся в городе-герое ситуации с автобусами и маршрутками, пересадка на двухколесное средство передвижения действительно поможет исправить положение волгоградцев.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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