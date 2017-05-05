Под Волгоградом приставы призвали церковь на помощь в борьбе с нерадивыми отцами

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов области, сотрудники ведомства решили пробудить сознательность в нерадивых родителях с помощью религии.

Так приставы в Ленинском районе организовали встречу злостных должников по алиментам с протоиереем Олегом Поляковым. Мероприятие посетили мужчины, обязанные судом выплачивать денежные средства на содержание своих детей, но не имеющие при этом постоянной работы. Отец Олег в беседе с заблудшими призвал их помнить о своем родительском долге по содержанию и воспитанию ребенка.

- Практика привлечения священнослужителей для наставления должников по алиментам, ведущих аморальный образ жизни, существует в Управлении не первый год, - отмечают в ведомстве.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress