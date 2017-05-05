ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом приставы призвали церковь на помощь в борьбе с нерадивыми отцами Печать
05.05.2017 17:27

Под Волгоградом приставы призвали церковь на помощь в борьбе с нерадивыми отцами

Священник Никольской церкви села Заплавного пытался наставить на путь истинный злостных должников по алиментам Ленинского района.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов области, сотрудники ведомства решили пробудить сознательность в нерадивых родителях с помощью религии.

Так приставы в Ленинском районе организовали встречу злостных должников по алиментам с протоиереем Олегом Поляковым. Мероприятие посетили мужчины, обязанные судом выплачивать денежные средства на содержание своих детей, но не имеющие при этом постоянной работы. Отец Олег в беседе с заблудшими призвал их помнить о своем родительском долге по содержанию и воспитанию ребенка.

- Практика привлечения священнослужителей для наставления должников по алиментам, ведущих аморальный образ жизни, существует в Управлении не первый год, - отмечают в ведомстве.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru