В Волгограде специалисты онкологического диспансера проверят здоровье граждан



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, получить консультацию у специалистов могут все желающие по предварительной записи по телефону 60-96-08.

Для сельских жителей будет организован выездной прием врачей.

Сообщается, что с начала 2017 года проверить свое здоровье в ходе профилактических мероприятий смогли уже 150 тысяч волгоградцев. Они получили консультации по выявлению таких заболеваний как инфаркт, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, ожирение.

Также, в течение года планируются акции по профилактике сердечно-сосудистых, эндокринологических и онкологических заболеваний.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора