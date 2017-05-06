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В Волгограде специалисты онкологического диспансера проверят здоровье граждан Печать
06.05.2017 09:50

В Волгограде специалисты онкологического диспансера проверят здоровье граждан

Врачи-онкологи приглашают жителей региона пройти профилактическое обследование заболеваний кожи. Акция состоится 13 мая в Волгоградском областном онкологическом диспансере и его филиалах.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, получить консультацию у специалистов могут все желающие по предварительной записи по телефону 60-96-08.

Для сельских жителей будет организован выездной прием врачей.

Сообщается, что с начала 2017 года проверить свое здоровье в ходе профилактических мероприятий смогли уже 150 тысяч волгоградцев. Они получили консультации по выявлению таких заболеваний как инфаркт, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, ожирение.

Также, в течение года планируются акции по профилактике сердечно-сосудистых, эндокринологических и онкологических заболеваний.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

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