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|В Волгограде специалисты онкологического диспансера проверят здоровье граждан
|06.05.2017 09:50
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Для сельских жителей будет организован выездной прием врачей.
Сообщается, что с начала 2017 года проверить свое здоровье в ходе профилактических мероприятий смогли уже 150 тысяч волгоградцев. Они получили консультации по выявлению таких заболеваний как инфаркт, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, ожирение.
Также, в течение года планируются акции по профилактике сердечно-сосудистых, эндокринологических и онкологических заболеваний.
Полина Макарова
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