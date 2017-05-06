Общественный транспорт Волгограда в День Победы будет работать в усиленном режиме



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, в связи с проведением праздничных мероприятий и акции «Бессмертный полк», с 7:00 до 15:00 в Волгограде по проспекту Ленина будет ограничено движение транспорта, в том числе и троллейбусов. Основная нагрузка в эти часы ляжет на скоростной трамвай, который будет работать с минимально допустимым интервалом в 2-3 минуты.

После праздничного салюта, который начнется в 22:00, трамваи и троллейбусы будут работать в усиленном режиме.

Так, скоростные трамваи с 22:00 до будут работать с 3-4–минутным интервалом движения. Последнее отправление трамваев по маршруту «СТ» до станции «ВГТЗ» состоится в 00:03, по маршруту «СТ-2» от станции «Пионерская» в сторону станции «Стадион «Монолит» - в 23:58, в сторону станции «Ельшанка» – в 23:32.

Трамваи маршрутов №2, 4, 10 будут отправляться от станции «Детский центр» каждые 7-8 минут.

Троллейбусный маршрут №9 будет курсировать в своих обычных границах - от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через II Продольную.

Кроме того, на городских маршрутах продолжат работу 250 автобусов.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда