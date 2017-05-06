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|Общественный транспорт Волгограда в День Победы будет работать в усиленном режиме
|06.05.2017 12:59
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После праздничного салюта, который начнется в 22:00, трамваи и троллейбусы будут работать в усиленном режиме.
Так, скоростные трамваи с 22:00 до будут работать с 3-4–минутным интервалом движения. Последнее отправление трамваев по маршруту «СТ» до станции «ВГТЗ» состоится в 00:03, по маршруту «СТ-2» от станции «Пионерская» в сторону станции «Стадион «Монолит» - в 23:58, в сторону станции «Ельшанка» – в 23:32.
Трамваи маршрутов №2, 4, 10 будут отправляться от станции «Детский центр» каждые 7-8 минут.
Троллейбусный маршрут №9 будет курсировать в своих обычных границах - от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через II Продольную.
Кроме того, на городских маршрутах продолжат работу 250 автобусов.
Полина Макарова
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