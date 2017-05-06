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В Ленинске благоустроили городской парк Печать
06.05.2017 13:38

В Ленинске благоустроили городской парк

Сквер восстановили на 10 миллионов грантовой поддержки.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, накануне в Ленинске капитально обновили городской парк. Сквер нуждался в реконструкции долгие годы.

Отмечается, что теперь территории сквера появилась система автоматического полива, фонтан, уличные тренажеры, танцевальная и детская зоны, также установлены камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. Помимо этого, на площади 200 квадратных метров уложили брусчатку и построили тротуарные дорожки. Парк пополнился двумя сотнями деревьев, цветочными клумбами и кустарниками.

Объект восстановлен на средства регионального гранта в размере 10 миллионов рублей.

-Выделение областного гранта и реализация проекта благоустройства стали импульсом для развития данной территории. В текущем и следующем году приведение в порядок этого места отдыха силами местных властей будет продолжено, - сообщили в администрации губернатора.

ФОТО: Администрация Волгоградской области

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