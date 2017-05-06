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Польза секса «без обязательств» экспериментально доказана Печать
06.05.2017 17:51

Польза секса «без обязательств» экспериментально доказана

Американские ученые рассказали о позитивном влиянии случайных связей на здоровье человека.


В эксперименте приняли участие 372 американских студента. Три месяца парни и девушки отмечали все свои случайные интимные контакты и фиксировали свои ощущения в специальном дневнике. Об этом сообщает сайт ren.tv со ссылкой на научный журнал ToDay News Ufa.

Случайный секс молодых людей не был связан с чувствами. Ни парни, ни девушки не рассчитывали на долговременные отношения с партнером.

В ходе эксперимента его участники говорили о том, что после «секса на одну ночь» они испытывали чувство счастья и удовлетворения на максимальном уровне.

По оценкам специалистов из Корнелльского и Нью-Йоркского университетов случайный половой контакт является хорошей разрядкой для организма, помогает избавиться от стресса, депрессии, а также повысить самооценку.

ФОТО:globallookpress

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