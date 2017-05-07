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В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы Печать
07.05.2017 14:57

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

Последняя репетиция парада в честь приближающегося Дня Победы состоялась сегодня, 7 мая на площади Павших Борцов.


В преддверие Великого праздника почти тысяча военных чеканили шаг по главной площади города-героя. Проехала по дорогам и боевая техника, в том числе новейшие образцы.

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

На время прогона движение в центре города было перекрыто. Увидеть захватывающее зрелище в самом центре Волгограда собралось множество людей. Генеральную репетицию также посетил губернатор региона Андрей Бочаров.

В этом году парад Победы по традиции откроют знамённая группа вместе с ротой почетного караула и барабанщицы Волгоградской Академии МВД РФ.

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

Под мелодии военных лет чеканить шаг будут военнослужащие мотострелкового соединения и железнодорожных частей, десантники из Камышина, бригады Росгвардии, МЧС России и Академии МВД, а также юные кадеты казачьего корпуса имени Недорубова.

Впервые в параде примут участие бригады УФСИН России по Волгоградской области, юнармейцы из Волгоградского лицея имени Слипченко, а также, замыкающие шествие, участники военно-патриотического клуба ДОСААФ РФ.

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

В ходе генеральной репетиции пешие расчеты прошли по площади дважды. Чтобы не совершить ошибку они усердно тренировались несколько месяцев.

Синхронные движения требуют предельной выдержки. Участники марша говорят, что им помогает память о Великом Подвиге.

Вслед за пешими расчетами легендарный Т-34 провел за собой советский тяжелый мотоцикл М-72, «Виллис», бронеавтомобили, ЗИС-5, советский легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69.

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

Далее на площадь вышла механизированная колонна из современной техники. В том числе бронеавтомобиль Тигр, БМП-3, танк Т-90, БТР, система залпового огня Торнадо.

Следует отметить, что гусеничную технику, в этот раз решили доставить на платформе трала.

По словам командующего парадом в честь Дня Победы, командира 20-й мотострелковой бригады гвардии полковника Ивана Попова в шествии участвуют лучшие из лучших. Генеральным прогоном командующий остался доволен.

Напомним, что парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится традиционно 9 мая в 10.00 на площади Павших Борцов.

Титова Ольга

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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