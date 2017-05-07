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|В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы
|07.05.2017 14:57
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В этом году парад Победы по традиции откроют знамённая группа вместе с ротой почетного караула и барабанщицы Волгоградской Академии МВД РФ.
Впервые в параде примут участие бригады УФСИН России по Волгоградской области, юнармейцы из Волгоградского лицея имени Слипченко, а также, замыкающие шествие, участники военно-патриотического клуба ДОСААФ РФ.
Синхронные движения требуют предельной выдержки. Участники марша говорят, что им помогает память о Великом Подвиге.
Вслед за пешими расчетами легендарный Т-34 провел за собой советский тяжелый мотоцикл М-72, «Виллис», бронеавтомобили, ЗИС-5, советский легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69.
Следует отметить, что гусеничную технику, в этот раз решили доставить на платформе трала.
По словам командующего парадом в честь Дня Победы, командира 20-й мотострелковой бригады гвардии полковника Ивана Попова в шествии участвуют лучшие из лучших. Генеральным прогоном командующий остался доволен.
Напомним, что парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится традиционно 9 мая в 10.00 на площади Павших Борцов.
Титова Ольга
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"
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