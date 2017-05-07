Волгоградские верующие могут поклониться иконе Урюпинской Божией Матери



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградской епархии, с 5-го по 11 мая святыня будет пребывать в часовне в Комсомольском саду.

Образ Урюпинской Божией Матери – это одна из трехсот чудотворных икон Пресвятой Богородицы, признанных Церковью.

Этой святыне молятся, чтобы избавиться от недугов.

Сообщается, что в дни пребывания иконы в Волгограде, часовня в Комсосольском саду работает круглосуточно.

Ольга Титова

Фото: Волгоградская епархия