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Волгоградские верующие могут поклониться иконе Урюпинской Божией Матери Печать
07.05.2017 17:21

Волгоградские верующие могут поклониться иконе Урюпинской Божией Матери

В Волгоград из Покровского храма Урюпинской и Новоаннинской епархии на неделю прибыл чудотворный образ.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградской епархии, с 5-го по 11 мая святыня будет пребывать в часовне в Комсомольском саду.

Образ Урюпинской Божией Матери – это одна из трехсот чудотворных икон Пресвятой Богородицы, признанных Церковью.

Этой святыне молятся, чтобы избавиться от недугов.

Сообщается, что в дни пребывания иконы в Волгограде, часовня в Комсосольском саду работает круглосуточно.

Ольга Титова
Фото: Волгоградская епархия

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