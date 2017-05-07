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9 мая в Волгограде откроют Аллею России Печать
07.05.2017 18:29

9 мая в Волгограде откроют Аллею России

Благоустройство парка у подножия Мамаева Кургана почти завершено.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, торжественное открытие волгоградской Аллеи России состоится 9 мая в 13 часов. Сейчас в парке завершаются работы по укладке газона, устанавливаются урны, лавочки и парковые диваны, а также ведется уборка территории.

По словам заместителя директора МБУ «Северное» Ильи Багрова, Аллея России в Волгограде практически готова к открытию.

На территории парка уже проложены пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники, закончена посадка более чем 350 деревьев.

Центральным элементом Аллеи России является зеленая зона, на которой высажено 85 серебристых кленов, а также Сталинградский тополь, выращенный из побега легендарного дерева с Аллеи Героев.

Напомним, что «Аллея России» – это всероссийская эколого-патриотическая акция.

Ольга Титова
ФОТО: пресс-служба мэрии

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