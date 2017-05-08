Полиция не дала предпринимателям подарить губернатору гроб с лопатой
Продавцы Ворошиловского рынка были задержаны возле администрации Волгоградской области. ....
Губернатор Волгоградской области раскрыл свой кошелек
Администрация региона опубликовала данные о доходах и имуществе Андрея Бочарова. За год семья главы ....
|В Волгоградском марафоне поучаствовали 550 бегунов из России и зарубежья
|08.05.2017 11:27
|
7 апреля в Волгограде прошел традиционный марафон «Победа» - 2017, где все желающие смогли проявить себя в забегах на марафонскую и полумарафонскую дистанцию.
В этом году в спортивном мероприятии приняли участие более 550 профессиональных бегунов и любителей их различных городов России, Латвии, Индии, Азербайджана и других стран.
Особым гостем стал ветеран Великой Отечественной войны 91-летний Александр Медков, который вместе со всеми преодолел дистанцию в 5 км.
Старт и финиш забега размещался по традиции на верхней террасе Центральной набережной. Все участники должны были пробежать по улице Чуйкова от памятника В. С. Хользунову до памятника маршалу К. Г. Рокоссовскому.
Участники марафонской дистанции совершали 8 кругов по 5 километров и дополнительный круг на 2 километра. Полумарафонцы бежали 4 круга по 5 милометров и дополнительный круг на 1 километр.
Кроме того, команды по 9 человек соревновались между собой в марафонской эстафете – экидене, а для бегунов младше 12 лет был предусмотрен отдельный маршрут.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», лучшие результаты в абсолютной категории среди мужчин показали Виталий Берендякин из Саранска (республика Мордовия). Он стал победителем на дистанции 42 км с результатом в 2.38.56. «Серебро» завоевал камышанин Егор Ручников (2:42.43). Третье место у Федора Позднякова из Орла (2:47.13).
У женщин в абсолютной категории первые три места распределились так: первой финишную ленточку пересекла Людмила Дворянинова из Южно-Уральска (3.30:25), на втором месте Людмила Грошева – Волгоград (3:46.52), на третьей строчке –Наталья Чужова – Южно-Уральск (3.53:21)
Отметим, что Волгоградский марафон проводится уже более 20 лет подряд. Ежегодно в забегах участвуют 500 человек со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:27
В Волгоградском марафоне поучаствовали 550 бегунов из России и зарубежья
-
10:23
Короткое замыкание стало причиной тройного пожара под Волгоградом
-
02:47
Эвальд Фролов: «Клянемся – выйдем в ФНЛ!». Видео
-
07.05.2017 18:29
9 мая в Волгограде откроют Аллею России
-
07.05.2017 17:47
Под Волгоградом в ДТП пострадал семилетний велосипедист
-
07.05.2017 17:21
Волгоградские верующие могут поклониться иконе Урюпинской Божией Матери
-
07.05.2017 16:39
Под Волгоградом в ДТП погиб человек, еще трое в больнице
-
07.05.2017 14:57
В Волгограде состоялась генеральная репетиция парада Победы
-
07.05.2017 00:40
Россиянки разгромили Чехию
-
06.05.2017 17:51
Польза секса «без обязательств» экспериментально доказана
-
06.05.2017 14:26
За ночь в Волгоградской области сгорел китайский кроссовер и «Ока»
-
06.05.2017 13:38
В Ленинске благоустроили городской парк
-
06.05.2017 12:59
Общественный транспорт Волгограда в День Победы будет работать в усиленном режиме
-
06.05.2017 12:24
В Волгограде пенсионер на иномарке сбил мотоциклиста
Самое читаемое
-
10:23
Короткое замыкание стало причиной тройного пожара под Волгоградом
-
07.05.2017 17:47
Под Волгоградом в ДТП пострадал семилетний велосипедист
-
07.05.2017 16:39
Под Волгоградом в ДТП погиб человек, еще трое в больнице
-
06.05.2017 14:26
За ночь в Волгоградской области сгорел китайский кроссовер и «Ока»
-
06.05.2017 12:24
В Волгограде пенсионер на иномарке сбил мотоциклиста
-
06.05.2017 11:39
В Волгограде УФАС оштрафовало газовиков на 100 тысяч рублей
-
06.05.2017 10:49
В Волгограде в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал ребенок
Последние комментарии
-
В Волгограде на маршрут № 6к вышли 10 новых авто-СВ
-
Скоростной трамвай надо продлить до СХИ и дальше. Так и планировалось >>
-
-
Жители Волгоградского региона требуют снова вернуться к вопросу о переводе часов
-
Мэрия Волгограда опубликовала новую транспортную схему
-
Полностью неадекватные люди придумали отменить маршрутки,вынуж дая людей ехать с кучей пересадок,приче ... >>
-
-
Патимейкер из Камышина продолжает взрывать интернет. ВИДЕО
-
I do consideг all of tҺe ideas you have offered oon your pоst. They are very convincіng and will ... >>
-
-
Полиция не дала предпринимателям подарить губернатору гроб с лопатой