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В Волгоградском марафоне поучаствовали 550 бегунов из России и зарубежья Печать
08.05.2017 11:27

В Волгоградском марафоне поучаствовали 550 бегунов из России и зарубежья

Участниками забега, посвященному памяти мастера спорта СССР Бориса Гришаева и 72-й годовщине Победы, стали бегуны из России, Латвии, Индии, Азербайджана и других стран.

7 апреля в Волгограде прошел традиционный марафон «Победа» - 2017, где все желающие смогли проявить себя в забегах на марафонскую и полумарафонскую дистанцию.

В этом году в спортивном мероприятии приняли участие более 550 профессиональных бегунов и любителей их различных городов России, Латвии, Индии, Азербайджана и других стран.

Особым гостем стал ветеран Великой Отечественной войны 91-летний Александр Медков, который вместе со всеми преодолел дистанцию в 5 км.

Старт и финиш забега размещался по традиции на верхней террасе Центральной набережной. Все участники должны были пробежать по улице Чуйкова от памятника В. С. Хользунову до памятника маршалу К. Г. Рокоссовскому.

Участники марафонской дистанции совершали 8 кругов по 5 километров и дополнительный круг на 2 километра. Полумарафонцы бежали 4 круга по 5 милометров и дополнительный круг на 1 километр.

Кроме того, команды по 9 человек соревновались между собой в марафонской эстафете – экидене, а для бегунов младше 12 лет был предусмотрен отдельный маршрут.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», лучшие результаты в абсолютной категории среди мужчин показали Виталий Берендякин из Саранска (республика Мордовия). Он стал победителем на дистанции 42 км с результатом в 2.38.56. «Серебро» завоевал камышанин Егор Ручников (2:42.43). Третье место у Федора Позднякова из Орла (2:47.13).

У женщин в абсолютной категории первые три места распределились так: первой финишную ленточку пересекла Людмила Дворянинова из Южно-Уральска (3.30:25), на втором месте Людмила Грошева – Волгоград (3:46.52), на третьей строчке –Наталья Чужова – Южно-Уральск (3.53:21)

Отметим, что Волгоградский марафон проводится уже более 20 лет подряд. Ежегодно в забегах участвуют 500 человек со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Юлия Соболева
Фото: сообщество Volgarun

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