Сотрудники ДПС устроят флешмоб в Кировском районе

Инспекторы на патрульных машинах выстроятся в форме цифры 90, обозначающей ограничение скорости на федеральных дорогах региона. 8 мая во всем мире стартовала Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, которая призвана привлечь внимание общественности к проблемам аварийности на дорогах. В рамках недели безопасности Госавтоинспекция Волгограда совместно с внедорожным клубом «Сталинград Трофи» 13 мая в 12.00 проведет флешмоб #СбавьСкоростьЖизньДорожеCкорости #НадорогеБезСпешки. Мероприятие пройдет в Кировском районе на площадке автодрома РО ДОСААФ России. Сотрудники ДПС вместе с участниками клуба выстоят из патрульных машин и внедорожников цифру 90, которая обозначает скоростное ограничение на федеральных трассах области. Кроме этого, в память о погибших в ДТП полицейские выпустят в небо воздушные шары белого и красного цвета. Таким образом полицейские напомнят водителям о необходимости соблюдения на дорогах скоростного режима. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >