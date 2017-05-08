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Сотрудники ДПС устроят флешмоб в Кировском районе Печать
08.05.2017 13:48

Сотрудники ДПС устроят флешмоб в Кировском районе

Инспекторы на патрульных машинах выстроятся в форме цифры 90, обозначающей ограничение скорости на федеральных дорогах региона.

8 мая во всем мире стартовала Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, которая призвана привлечь внимание общественности к проблемам аварийности на дорогах.

В рамках недели безопасности Госавтоинспекция Волгограда совместно с внедорожным клубом «Сталинград Трофи» 13 мая в 12.00 проведет флешмоб #СбавьСкоростьЖизньДорожеCкорости #НадорогеБезСпешки. Мероприятие пройдет в Кировском районе на площадке автодрома РО ДОСААФ России.

Сотрудники ДПС вместе с участниками клуба выстоят из патрульных машин и внедорожников цифру 90, которая обозначает скоростное ограничение на федеральных трассах области.

Кроме этого, в память о погибших в ДТП полицейские выпустят в небо воздушные шары белого и красного цвета. Таким образом полицейские напомнят водителям о необходимости соблюдения на дорогах скоростного режима.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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