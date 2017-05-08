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Волгоградцев просят помочь в поисках похищенного ребенка Печать
08.05.2017 14:46

Волгоградцев просят помочь в поисках похищенного ребенка

Преступники на автомобиле ВАЗ-2107 с волгоградскими номерами похитили 3-летнего малыша в городе Морозовск Ростовской области.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту похищения 3-летнего Савицкого Тимура из города Морозовск.

По данным следствия, 7 мая 2017 года около 12 часов неизвестные женщина и мужчина схватили на улице ребенка, сели в автомобиль ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета и скрылись.

Приметы одного из подозреваемых: мужчине на вид 40-45 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы светлые, лицо узкое, худое. Был одет в белую рубашку с короткими рукавами (пуговицы темного цвета), темно-синие брюки. Был в солнцезащитных очках темного цвета.

Волгоградцев просят помочь в поисках похищенного ребенка

Известно, что машина с похитителями после преступления передвигалась по трассе А 260 «Морозовск-Волгоград».

Волгоградцев просят помочь в поисках похищенного ребенка

Как сообщается на официальном портале СК России по Ростовской области, следователи просят всех, что проезжал по указанной трассе с видеорегистратором 7 мая с 12 до 16 часов обратиться в полицейское отделение.

Юлия Соболева
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области, МВД по Ростовской области

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