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|По Волге ограничат движение судов
|09.05.2017 10:12
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9 мая в период с 17 до 23 часов для обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий будет ограничено движение судов по Волге.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, для контроля за ситуацией на набережной будут дежурить 5 патрульных групп ГИМС ГУ МЧС России.
В случае чрезвычайной ситуации в праздничный день сотрудники МЧС будут готовы перейти на режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
Юлия Соболева
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