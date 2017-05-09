9 мая в период с 17 до 23 часов для обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий будет ограничено движение судов по Волге.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, для контроля за ситуацией на набережной будут дежурить 5 патрульных групп ГИМС ГУ МЧС России.

В случае чрезвычайной ситуации в праздничный день сотрудники МЧС будут готовы перейти на режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»