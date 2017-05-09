ОАО ЕДКММ
Похищенный ребенок из Морозовска нашелся в Чернышковском районе Печать
09.05.2017 11:04

Похищенный ребенок из Морозовска нашелся в Чернышковском районе

Полиция задержала семейную пару, которая украла ребенка на улице и скрылась на темно-зеленой ВАЗ-2107.

В ходе проведения совместных действий полицейскими и сотрудниками СК по Волгоградской и Ростовской области были найдены похитители 3-летнего ребенка из Морозовска. Ими оказались 48-летние супруги из Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, малыш был найден живым и здоровым 8 мая в одном из домовладений Чернышковского района.

На данный момент похитители доставлены в Ростовскую область для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о заключении их под стражу. Ребенок осмотрен медиками и передан родителям.

Напомним, что 7 мая 2017 года около 12 часов неизвестные женщина и мужчина схватили на улице ребенка, сели в автомобиль ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета с волгоградскими номерами и скрылись.

Сейчас правоохранительные органы продолжают следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Юлия Соболева
Фото: СК по региону

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru