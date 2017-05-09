Похищенный ребенок из Морозовска нашелся в Чернышковском районе

В ходе проведения совместных действий полицейскими и сотрудниками СК по Волгоградской и Ростовской области были найдены похитители 3-летнего ребенка из Морозовска. Ими оказались 48-летние супруги из Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, малыш был найден живым и здоровым 8 мая в одном из домовладений Чернышковского района.

На данный момент похитители доставлены в Ростовскую область для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о заключении их под стражу. Ребенок осмотрен медиками и передан родителям.

Напомним, что 7 мая 2017 года около 12 часов неизвестные женщина и мужчина схватили на улице ребенка, сели в автомобиль ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета с волгоградскими номерами и скрылись.

Сейчас правоохранительные органы продолжают следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Юлия Соболева

Фото: СК по региону