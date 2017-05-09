«Бессмертный полк» объединил 50 тысяч волгоградцев

Как сообщается на официальном сайте мэрии, в этом году участие в акции приняли свыше 50 тысяч горожан.

Взрослые и дети с портретами родных – участников Великой Отечественной войны традиционно прошли от Дома Павлова по проспекту Ленина до Мамаева Кургана. В финале мероприятия все участники исполнили песню «День Победы».

В волгоградском шествии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, а также руководители силовых ведомств региона.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области