До конца недели в Волгограде будет пасмурно и дождливо

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, послепраздничная неделя не обрадует волгоградцев солнечной погодой.

Сегодня, 10 мая, в городе пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем будет держаться на отметках +16...+18. Скорость ветра будет достигать 16 м/с.

11 и 12 мая кратковременный дождь ожидается только в ночное время. Днем будет облачно. Температура воздуха не превысит и +20 градусов.

На выходные в городе-герое немного потеплеет до +23, однако по-прежнему будет дождливо.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress