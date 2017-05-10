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До конца недели в Волгограде будет пасмурно и дождливо Печать
10.05.2017 12:18

До конца недели в Волгограде будет пасмурно и дождливо

Синоптики сообщают, что на выходных горожан ждет небольшое похолодание и моросящий дождь.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, послепраздничная неделя не обрадует волгоградцев солнечной погодой.

Сегодня, 10 мая, в городе пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем будет держаться на отметках +16...+18. Скорость ветра будет достигать 16 м/с.

11 и 12 мая кратковременный дождь ожидается только в ночное время. Днем будет облачно. Температура воздуха не превысит и +20 градусов.

На выходные в городе-герое немного потеплеет до +23, однако по-прежнему будет дождливо.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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