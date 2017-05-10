В волгоградском автобусном парке прибыло



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, данные направления усилены по просьбам горожан, обратившихся на горлинию по транспортному обслуживанию. Всего в мае МУП «ВПАТП-7» получит 20 автобусов большой вместимости.

Новые автобусы оборудованы кондиционерами и ГЛОНАСС, а также приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров. Сообщается, что сейчас волгоградцев обслуживают порядка 300 автобусов большой вместимости.

Отметим, что в этом году мэрия закупит 50 новых трамваев для МУП «Метроэлектротранс».

Полина Макарова

Фото: Администрация Волгограда