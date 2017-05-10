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В волгоградском автобусном парке прибыло Печать
10.05.2017 13:16

В волгоградском автобусном парке прибыло

Сегодня, 10 мая на самые востребованные у волгоградцев маршруты №2 и №6 вышли новые автобусы.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, данные направления усилены по просьбам горожан, обратившихся на горлинию по транспортному обслуживанию. Всего в мае МУП «ВПАТП-7» получит 20 автобусов большой вместимости.

Новые автобусы оборудованы кондиционерами и ГЛОНАСС, а также приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров. Сообщается, что сейчас волгоградцев обслуживают порядка 300 автобусов большой вместимости.

Отметим, что в этом году мэрия закупит 50 новых трамваев для МУП «Метроэлектротранс».

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгограда

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