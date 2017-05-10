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Волгоградским потребителям возместили десять миллионов рублей ущерба Печать
10.05.2017 14:03

Волгоградским потребителям возместили десять миллионов рублей ущерба

В основном, жители региона недовольны качеством приобретенной продукции.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в первом квартале текущего года волгоградские потребители получили 2,9 тысячи консультаций по защите своих прав. Таким образом, им удалось возместить 3,1 миллиона в досудебном порядке, еще около 7 миллионов рублей – через суд.

- Всего за этот период было зафиксировано порядка 2,8 тысячи жалоб, 2228 из которых касаются продажи различных товаров, - пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области.

Отмечается, что, прежде всего, волгоградцы недовольны качеством продукции, также жалуются на отсутствие или предоставление несоответствующей информации о товаре или его изготовителе. На следующем месте по популярности стоят обращения по вопросам ЖКХ. Так, 177 заявителей пожаловались на качество и произведенный расчет за коммунальные услуги.

- В случае неисполнения в добровольном порядке законных требований потребителей, торговые предприятия и предпринимателей штрафуют: в первом квартале 2017 года общая сумма взысканий превысила три миллиона рублей, - добавили в администрации региона.

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгоградской области

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