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|Шахматный слон с секретом пролежал в центре Москвы пять веков
|10.05.2017 14:35
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«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, все монеты предположительно отчеканены в 30-40-е годы XVI века, а это времена правления Ивана Грозного.
Из десяти серебряных монет одна была отчеканена на Тверском монетном дворе и девять – на Москвоском.
Археологи предполагают, что другие фигурки этих шахмат были такими же, но их пока не удалось обнаружить. «Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек», - говорит Алексей Емельянов.
Отметим, что хотя монеты называются копейками, их ценность была высока. Как пример, на одну копейку можно было купить гуся, а на 10 – стадо гусей.
Найденные монеты, хранящие почти 500-летние артефакты от разрушения, очистили и покрыли защитным составом. Сейчас эксперты принимают решение о передаче монет в музей.
Анастасия Красновская, Москва
Фото: globallookpress
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