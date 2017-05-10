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Шахматный слон с секретом пролежал в центре Москвы пять веков Печать
10.05.2017 14:35

Шахматный слон с секретом пролежал в центре Москвы пять веков

В столице археологи обнаружили клад времен Ивана Грозного. На Пречистенке была обнаружена полая костяная шахматная фигура слона, внутри которой спрятаны десять монет. Археологи датируют находку XVI веком.


Фигурку слона нашли в строительной траншее на улице Пречистенка во время замены газовых коммуникаций. Археологи регулярно мониторят все ремонтные работы, связанные с разрытием грунта, и которые могут затронуть культурные слои.

«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, все монеты предположительно отчеканены в 30-40-е годы XVI века, а это времена правления Ивана Грозного.

Из десяти серебряных монет одна была отчеканена на Тверском монетном дворе и девять – на Москвоском.

Археологи предполагают, что другие фигурки этих шахмат были такими же, но их пока не удалось обнаружить. «Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек», - говорит Алексей Емельянов.

Отметим, что хотя монеты называются копейками, их ценность была высока. Как пример, на одну копейку можно было купить гуся, а на 10 – стадо гусей.

Найденные монеты, хранящие почти 500-летние артефакты от разрушения, очистили и покрыли защитным составом. Сейчас эксперты принимают решение о передаче монет в музей.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

Фото: globallookpress

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