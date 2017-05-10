Здание Царицынской водокачки отдадут за 9 миллионов

Как сообщает ИА «Волга-Каспий», в документах к аукциону указано, что на основании постановления судебных приставов будет продано здание по адресу: улица Набережной 62-й Армии, 5.

Известно, что в здании находится кузница-склад, сварочная мастерская, механическая мастерская, трансформаторная подстанция, 2 насосные станции и проходная у фильтров.

Все объекты расположены на земельном участке площадью в 6558 кв.м. Начальная цена аукциона составляет всего 9 миллионов 600 тысяч рублей.

Ряд экспертов считает, что цена за Царицынскую водокачку взята "с потолка". По данным риелторов, квадратный метр жилья в среднем по городу оценивается в 40 тысяч рублей. В то время как стоимость 100 квадратных метров земли в границах Центрального района достигает миллиона рублей.

Получается, что территория под зданием Водоканала должна стоить около 65 миллионов рублей. И это без учета того, что сами постройки представляют историческую ценность и являются объектом культурного наследия регионального значения.

Отметим, впервые тема использования здания Водокачки была поднята губернатором Андреем Бочаровым еще в 2015 году.

Тогда он предложил сделать из нее Дворец торжеств. Краеведы и историки в ответ выступили за создание там музея воды, обитателей Волги или центра современного искусства, но только при условии реставрации.

В комитете культуры общественников заверили, что все предложения будут рассмотрены и здание получит новую жизнь. Однако позже выяснилось, что чиновники уже приступили к разработке проекта нового Дворца бракосочетания, который не предполагал никакой реставрации.

Помещения Водокачки планировалось переоборудовать в два банкетных зала, выставочно-банкетный комплект, террасу и автопарковку. Общая площадь предполагаемого строительства составила 20 000 кв.м при территории Водокачки в 6300 кв.м. Остальные «метры» чиновники запланировали взять из парковой зоны вокруг.

Волгоградское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, обеспокоенное планами администрации, попыталось отстоять землю под Водокачкой. Но во время очередной попытки достучаться до властей заместителю председателя Совета регионального отделения, архитектору Галине Шипиловой намекнули, что проектам Администрации мешать не нужно.

Стоит сказать, что здание Водокачки выставлялось на торги уже три раза, однако каждый раз аукцион откладывался. Источники в мэрии сообщают, что это было сделано для того, чтобы исключить посторонние лица, ведь на объект есть конкретный покупатель.



- Я не могу назвать фамилию, но покупатель напрямую связан с одним из депутатов Волгоградской областной Думы. Ему уже принадлежит ряд промышленных объектов, которые в настоящее время переоформляются под жилую застройку, - заявил собеседник.

Источник также отметил, что вся операция намеренно была проведена в кратчайшие сроки и накануне майских праздников, что бы никто посторонний не смог даже попытаться «влезть».

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»