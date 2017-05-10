В Волгоградской области началась профилактика браконьерства

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, с 10 по 28 мая 2017 года в Волгоградской области проходит специальная профилактическая операция под названием «Путина».

В это время полицейские проведут рейды по выявлению и пресечению фактов браконьерства, незаконной транспортировки рыбопродукции по территории области, в том числе организованными группами.

Правоохранители проверят потребительские стихийные и стационарные рынки на предмет сбыта икорно-рыбной продукции, добытой преступным путем, а также не отвечающей требованиям безопасности.

Помимо этого, стражи порядка проведут работу по выявлению подпольных цехов по переработке рыбы и продукции из нее. Также проверят транспорт на предмет незаконной перевозки икры ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ.

Полина Макарова

Фото: globallookpress