Руководители региональных СК и МЧС показали свои доходы

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», руководители управлений Следственного комитета и Министерства чрезвычайных ситуаций по Волгоградской области представили общественности свои доходы за 2016 год.

Первый заместитель руководителя Валерий Сафонов задекларировал доход в 2,3 миллиона рублей, а также 2 земельных участка, 2 квартиры, 2 гаражных бокса и автомобиль Митцубиси Аутлендер.

Самые высокие доходы оказались у заместителя Армена Енокяна. Его заработок составил 3,3 миллиона рублей. При этом имущества у господина Енокяна немного: садовый участок и дом.

Другой заместитель Дмитрий Костин в декларации указал доход в 2 миллиона, земельный участок, дом, квартиру на 140 кв.м и парковочное место, на котором ставит свой Мерседес Бенц МЛ350 его супруга.

Гораздо скромнее оказались руководители регионального МЧС.

Заместитель начальника Текушин Дмитрий сообщил в декларации, что имеет небольшую квартиру, автомобиль Киа Соренто, лодку и прицеп. Доход заместителя составил 1,3 миллиона рублей.

Другой заместитель Виталий Баракин за ушедший год принес в копилку семьи 1,1 миллион рублей. На него записана только квартира. Замначальника Игорь Быстров указал 1,2 миллиона дохода, две квартиры и ВАЗ-2106.

Напомним, что недавно свои кошельки раскрыли депутаты Волгоградской областной думы и губернатор Андрей Бочаров.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress