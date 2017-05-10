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Руководители региональных СК и МЧС показали свои доходы Печать
10.05.2017 16:36

Руководители региональных СК и МЧС показали свои доходы

На сайте областных ведомств опубликованы декларации о доходах, расходах и имуществе руководителей.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», руководители управлений Следственного комитета и Министерства чрезвычайных ситуаций по Волгоградской области представили общественности свои доходы за 2016 год.

Руководители региональных СК и МЧС показали свои доходы

Согласно опубликованной декларации, руководитель регионального управления СК РФ Михаил Музраев заработал за ушедший год 2,7 миллионов рублей. С позапрошлого года за ним числится жилой дом на 555 кв.м, земельный участок на 1200 кв.м и автомобиль Митцубиси Паджеро. Супруга главного следователя области заработала за год 1 миллион рублей.

Первый заместитель руководителя Валерий Сафонов задекларировал доход в 2,3 миллиона рублей, а также 2 земельных участка, 2 квартиры, 2 гаражных бокса и автомобиль Митцубиси Аутлендер.

Самые высокие доходы оказались у заместителя Армена Енокяна. Его заработок составил 3,3 миллиона рублей. При этом имущества у господина Енокяна немного: садовый участок и дом.

Другой заместитель Дмитрий Костин в декларации указал доход в 2 миллиона, земельный участок, дом, квартиру на 140 кв.м и парковочное место, на котором ставит свой Мерседес Бенц МЛ350 его супруга.

Гораздо скромнее оказались руководители регионального МЧС.

Руководители региональных СК и МЧС показали свои доходы

Так, начальник главного управления Олег Гребенюк задекларировал доход в 1,5 миллионов рублей, земельный участок и дом на 185 кв.м. Его супруга указала заработок в 700 тысяч, гараж и автомобиль Тайота RAV-4.

Заместитель начальника Текушин Дмитрий сообщил в декларации, что имеет небольшую квартиру, автомобиль Киа Соренто, лодку и прицеп. Доход заместителя составил 1,3 миллиона рублей.

Другой заместитель Виталий Баракин за ушедший год принес в копилку семьи 1,1 миллион рублей. На него записана только квартира. Замначальника Игорь Быстров указал 1,2 миллиона дохода, две квартиры и ВАЗ-2106.

Напомним, что недавно свои кошельки раскрыли депутаты Волгоградской областной думы и губернатор Андрей Бочаров.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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