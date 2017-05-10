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В Волгоградской области пройдет фестиваль «Сталинградская сирень» Печать
10.05.2017 16:48

В Волгоградской области пройдет фестиваль «Сталинградская сирень»

Регион готовится к V Международному кинофоруму фильмов о войне «Сталинградская сирень». На все мероприятия фестиваля с 18 по 20 мая будет организован свободный вход.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, в программу вошли более 30 художественных и документальных картин о войне российского и зарубежного производства. В том числе специальный сеанс, посвященный 50-летию выхода одной из первых отечественных кинокомедий о героях гражданской войны «Начальник Чукотки», а также «Сталинградово детство» и «Сталинградская поэма».

В этом году фильмы покажут на десяти площадках в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону и Камышине. Также, состоятся творческие встречи и круглый стол с участием известных актеров и режиссеров.

Так, торжественная церемония открытия V Международного фестиваля «Сталинградская сирень» состоится 18 мая в 19-00 в кинотеатре «Киномакс». Здесь первым покажут новый военный детектив студии «Ленфильм» «Три дня до весны».

19 мая в Калаче-на-Дону пройдет круглый стол на тему «Фильмы о войне: игровое и документальное. Сила вымысла и правда факта».

20 мая на всех площадках «Сталинградской сирени» пройдут творческие встречи с деятелями киноискусства.

- Международный кинофорум «Сталинградская сирень» призван еще раз напомнить о роли советского народа в победе над фашизмом, ознакомить зрителя с военной историей через показ лучших произведений мирового кинематографа. Фестиваль проходит в регионе в пятый раз. За это время его зрителями стали более 80 тысяч человек, было показано 106 фильмов о войне, - добавили в администрации области.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба обладминистрации

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