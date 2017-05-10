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Сотрудников волгоградского аэропорта за миллион оденет московское ателье Печать
10.05.2017 17:33

Сотрудников волгоградского аэропорта за миллион оденет московское ателье

Международный аэропорт Волгограда выбрал победителя аукциона на поставку фирменной одежды.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», итоги аукциона были опубликованы на официальном портале госзакупок.

Напомним, что в начале апреля Волгоградский международный аэропорт разместил заявку на покупку летней формы для персонала.

Согласно документации, за 1 миллион 345 тысяч рублей аэропорт был готов закупить по 165 женских комплектов из блузок, жилетов и юбок, а также 20 брючных костюмов в фирменном стиле.

В результате победителем аукциона стала московская компания ООО «Этника», которая специализируется на пошиве корпоративной одежды на заказ.

Отметим, что такое количество новой одежды будет пошито для сотрудников аэропорта в связи с расширением штата.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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