Сотрудников волгоградского аэропорта за миллион оденет московское ателье

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», итоги аукциона были опубликованы на официальном портале госзакупок.

Напомним, что в начале апреля Волгоградский международный аэропорт разместил заявку на покупку летней формы для персонала.

Согласно документации, за 1 миллион 345 тысяч рублей аэропорт был готов закупить по 165 женских комплектов из блузок, жилетов и юбок, а также 20 брючных костюмов в фирменном стиле.

В результате победителем аукциона стала московская компания ООО «Этника», которая специализируется на пошиве корпоративной одежды на заказ.

Отметим, что такое количество новой одежды будет пошито для сотрудников аэропорта в связи с расширением штата.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»