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|Сотрудников волгоградского аэропорта за миллион оденет московское ателье
|10.05.2017 17:33
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», итоги аукциона были опубликованы на официальном портале госзакупок.
Напомним, что в начале апреля Волгоградский международный аэропорт разместил заявку на покупку летней формы для персонала.
Согласно документации, за 1 миллион 345 тысяч рублей аэропорт был готов закупить по 165 женских комплектов из блузок, жилетов и юбок, а также 20 брючных костюмов в фирменном стиле.
В результате победителем аукциона стала московская компания ООО «Этника», которая специализируется на пошиве корпоративной одежды на заказ.
Отметим, что такое количество новой одежды будет пошито для сотрудников аэропорта в связи с расширением штата.
Юлия Соболева
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