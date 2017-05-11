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|В Волгограде с 15 мая троллейбусы №9 и №12 сменят направления
|11.05.2017 11:51
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Так, «девятка», которая ранее следовала от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через II Продольную, теперь будет возить пассажиров от Спартановки до площади Куйбышева. Троллейбусы №12 теперь будут следовать через всю северную часть города-героя по I Продольной от «Детского центра» и «Спартановки».
Таким образом, направления № 9 и № 12 фактически поглотят троллейбусные маршруты №1, №8 и №8а.
В мэрии отмечают, что подобные нововведения вводятся исключительно для удобства горожан.
Однако, волгоградцы уже пишут петиции губернатору и в администрацию города с просьбой не закрывать удобные для них троллейбусные маршруты.
«Мы, жители Волгограда, просим оставить хотя бы существующие троллейбусные маршруты: №№1, 8, 8а, 9, 12, 10, 15, 15а, а также обновить весь троллейбусный парк. Последний раз это происходило при губернаторе Сергее Боженове, который приобрел для города 50 новых троллейбусов.
Отметим, что в настоящий момент под ней подписалось чуть меньше 200 человек.
- Изменения в комплексную транспортную схему Волгограда оперативно вносятся по запросам горожан, поступающих по телефону горлинии, а также на основании постоянного анализа пассажиропотока, - добавили в администрации города.
Полина Макарова
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