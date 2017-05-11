В Волгограде с 15 мая троллейбусы №9 и №12 сменят направления



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, с 15 мая троллейбусы №9 и №12 меняют маршруты движения.

Так, «девятка», которая ранее следовала от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через II Продольную, теперь будет возить пассажиров от Спартановки до площади Куйбышева. Троллейбусы №12 теперь будут следовать через всю северную часть города-героя по I Продольной от «Детского центра» и «Спартановки».

Таким образом, направления № 9 и № 12 фактически поглотят троллейбусные маршруты №1, №8 и №8а.

В мэрии отмечают, что подобные нововведения вводятся исключительно для удобства горожан.

Однако, волгоградцы уже пишут петиции губернатору и в администрацию города с просьбой не закрывать удобные для них троллейбусные маршруты.

«Мы, жители Волгограда, просим оставить хотя бы существующие троллейбусные маршруты: №№1, 8, 8а, 9, 12, 10, 15, 15а, а также обновить весь троллейбусный парк. Последний раз это происходило при губернаторе Сергее Боженове, который приобрел для города 50 новых троллейбусов.

Новая комплексная транспортная схема должна предусматривать обновление парка Метроэлектротранса, а не постепенное закрытие популярных маршрутов!» - сообщается в тексте одной из петиций.

Отметим, что в настоящий момент под ней подписалось чуть меньше 200 человек.

- Изменения в комплексную транспортную схему Волгограда оперативно вносятся по запросам горожан, поступающих по телефону горлинии, а также на основании постоянного анализа пассажиропотока, - добавили в администрации города.

Полина Макарова

Фото: Администрация Волгограда