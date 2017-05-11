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|Сброс воды на Волжской ГЭС достиг максимума
|11.05.2017 12:04
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С 8 мая 2017 года Волжская ГЭС перешла на режим максимальных сбросов воды. Среднесуточный расход воды составил 25000 м³/с.
Как сообщается на официальном портале гидроузла, такого объема сброса должно хватить для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов и поддержания уровня воды во время нереста рыбы.
По сообщению регионального МЧС, достижения опасных отметок уровня воды пока не прогнозируется. Однако спасатели предупреждают, что пребывание в Волго-Ахтубинской пойме не безопасно.
Отметим, что максимальный сброс воды продлиться до 20 мая 2017 года.
Юлия Соболева
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