Сброс воды на Волжской ГЭС достиг максимума

С 8 мая 2017 года Волжская ГЭС перешла на режим максимальных сбросов воды. Среднесуточный расход воды составил 25000 м³/с.

Как сообщается на официальном портале гидроузла, такого объема сброса должно хватить для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов и поддержания уровня воды во время нереста рыбы.

По сообщению регионального МЧС, достижения опасных отметок уровня воды пока не прогнозируется. Однако спасатели предупреждают, что пребывание в Волго-Ахтубинской пойме не безопасно.

Отметим, что максимальный сброс воды продлиться до 20 мая 2017 года.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»