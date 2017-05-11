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|В Центральном районе Волгограда отключат газ
|11.05.2017 13:53
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.
В связи с этим 24 мая 2017 года с 09.00 до 17.00 будет приостановлена поставка газа потребителям, которые проживают в Центральном районе по следующим адресам:
ул.Краснознаменская, 8,10,12,19,21а,21,23,25;
Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.
Юлия Соболева
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