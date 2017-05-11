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В Центральном районе Волгограда отключат газ Печать
11.05.2017 13:53

В Центральном районе Волгограда отключат газ

«Газпром межрегионгаз Волгоград» сообщает о приостановке подачи газа абонентам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.

В связи с этим 24 мая 2017 года с 09.00 до 17.00 будет приостановлена поставка газа потребителям, которые проживают в Центральном районе по следующим адресам:

ул.Краснознаменская, 8,10,12,19,21а,21,23,25;
ул.Коммунистическая, 1,6,8,9;
ул.им.Ленина, 17,19,23,25;
ул.10-й Дивизии НКВД, 2,5;
пр.Ленина, 5,7;
ул.Мира, 2,4,6,8,10;
ул.Пушкина, 9,11,12,14.

Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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