В Центральном районе Волгограда отключат газ

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.

В связи с этим 24 мая 2017 года с 09.00 до 17.00 будет приостановлена поставка газа потребителям, которые проживают в Центральном районе по следующим адресам:

ул.Краснознаменская, 8,10,12,19,21а,21,23,25;

ул.Коммунистическая, 1,6,8,9;

ул.им.Ленина, 17,19,23,25;

ул.10-й Дивизии НКВД, 2,5;

пр.Ленина, 5,7;

ул.Мира, 2,4,6,8,10;

ул.Пушкина, 9,11,12,14.

Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»