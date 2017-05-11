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«Старая Сарепта» приглашает на «Ночь в музее» волгоградских революционеров Печать
11.05.2017 14:20

«Старая Сарепта» приглашает на «Ночь в музее» волгоградских революционеров

В этом году Всероссийская акция пройдет в музее-заповеднике под лозунгом «Я – революция».

20 мая с 17.00 до 21.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» проведет акцию «Ночь в музее-2017». Основной темой мероприятия станет 100-летний юбилей Революции 1917 года.

Волгоградцы в музейную ночь смогут перенестись на 100 лет назад и увидеть жизнь обычных людей жителей Сарепты.

На территории музея будет работать интерактивная площадка под открытым небом, выставка ретро-автомобилей, ярмарка волгоградских ремесленников и детская площадка «Мой Экомир», посвященная Году экологии.

Для гостей будут открыты экскурсионные маршруты «Горчица: вчера и сегодня», «О мамонтах и не только...», а для детей подготовят квесты и интерактивные программы.

Юлия Соболева
Фото: Музей-заповедник «Старая Сарепта»

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