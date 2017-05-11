Городские власти пообещали сохранить Ворошиловский рынок

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|11.05.2017 15:33
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Вчера в городе-герое состоялась очередная встреча руководителей администрации Волгоградской области и мэрии с представителями малого и среднего бизнеса.
На мероприятии был поднят вопрос о ликвидации МУП «Рынок оптово-розничной торговли» в Ворошиловском районе.
Напомним, что решение об этом было принято 19 апреля депутатами Волгоградской городской Думы на основании данных балансовой комиссии, признавшей работу МУПа неэффективной.
Народные избранники тогда заявили, что все имущество ликвидируемого рынка перейдет под управление МУП «Центральный рынок».
Однако в тексте решения депутаты сослались на статью 35 федерального закона «О государственных и муниципальных предприятиях». Данная статья гласит о том, что ликвидация МУП влечет за собой прекращение деятельности без перехода прав к другим лицам.
Данный факт, а также чехарда с данными балансовой комиссии очень обеспокоили сотрудников ликвидируемого рынка.
3 мая предприниматели организовали встречу с представителями администрации города и области, чтобы добиться внятного ответа о том, будет ли закрыт рынок. Но никто из местных властей пообщаться с торговцами не пришел, что сильнее накалило ситуацию.
По итогу встречи инициативная группа приняла решение подарить губернатору Андрею Бочарову «похоронную лопату волгоградского производителя» и «гроб местной продукции предпринимательства».
5 мая при попытке передать своеобразные «подарки» главе области часть продавцов была задержана полицейскими, что вызвало широкий общественный резонанс.
После этого, 10 мая на встрече власти и бизнеса предпринимателей заверили, что закрытие Ворошиловского рынка не планируется. Однако торговая точка все же перейдет под управление Центрального рынка. С торговцами обещали просто переоформить договора аренды, чтобы они смогли продолжить свою работу.
Юлия Соболева
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