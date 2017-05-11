Опрос ВЦИОМ показал, как лечится большинство россиян



Данные опроса прокомментировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Крайне тревожный факт - большой размер группы самолечения. Опять же, это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг. Дополнительно отметим, улучшение ситуации в здравоохранении сегодня является одним из ключевых запросов населения к власти. Этот запрос только усиливается».

По его мнению, в здравоохранении на сегодня ситуация в целом непростая, а опрос только подтверждает это. За последний год работа медучреждений вызывает все больше нареканий в части доступности и качества услуг, что косвенно влияет на оценку респондентами своего состояния.

Данный опрос был проведен 23-24 апреля с помощью телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для этой выборки не превышает 3,5%.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»