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Опрос ВЦИОМ показал, как лечится большинство россиян Печать
11.05.2017 16:28

Опрос ВЦИОМ показал, как лечится большинство россиян

Свыше трети россиян (35%) при возникновении заболеваний занимаются самолечением, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В государственные поликлиники идут 46%, каждый десятый (11%) обращаются в платные медучреждения, 1% прибегает к помощи целителей, а остальные пускают ситуацию со здоровьем на самотек.


Данные опроса прокомментировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Крайне тревожный факт - большой размер группы самолечения. Опять же, это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг. Дополнительно отметим, улучшение ситуации в здравоохранении сегодня является одним из ключевых запросов населения к власти. Этот запрос только усиливается».

По его мнению, в здравоохранении на сегодня ситуация в целом непростая, а опрос только подтверждает это. За последний год работа медучреждений вызывает все больше нареканий в части доступности и качества услуг, что косвенно влияет на оценку респондентами своего состояния.

Данный опрос был проведен 23-24 апреля с помощью телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для этой выборки не превышает 3,5%.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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