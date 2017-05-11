Опрос ВЦИОМ показал, как лечится большинство россиян

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|11.05.2017 16:28
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По его мнению, в здравоохранении на сегодня ситуация в целом непростая, а опрос только подтверждает это. За последний год работа медучреждений вызывает все больше нареканий в части доступности и качества услуг, что косвенно влияет на оценку респондентами своего состояния.
Данный опрос был проведен 23-24 апреля с помощью телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для этой выборки не превышает 3,5%.
Анастасия Красновская, Москва
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