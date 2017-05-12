На Волгоградскую область надвигаются заморозки

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в субботу и воскресенье местами в области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2ºС.

Температура воздуха по области ночью 13 мая ночью опустится до +4...+9ºС, днём ожидается от +14 до +19ºС. Местами в регионе воздух прогреется до +24ºС. В Волгограде в субботу ночью ожидается до +8ºС и до +21ºС днём.

14 мая, в воскресенье по области столбик термометра ночью опустится до +7...+12ºС, местами до +2ºС. Днем температура воздуха будет +15...+20ºС, а местами даже и до +25ºС. В Волгограде ночью в воскресенье ожидается +10...+12ºС; днем воздух прогреется до +21...+23ºС.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress