В Волгограде «Вслух» выступят поэты и музыканты



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального комитета культуры, мероприятие организует и проводит четвертый год подряд Волгоградская областная библиотека для молодежи.

Суть литературного флэшмоба заключается в том, что поэты и музыканты выходят на улицы города и без ограничений в стилистике выступают перед публикой.

Участники проекта, которые выступят 13 мая в 16:00 в Комсомольском саду уже определены. Так, своим творчеством поделятся молодые поэты и музыканты Александр Кафтанов, Ангелина Кафтанова, Иван Лескин, Ксения Ващенко, Евгений Кравец, Ольга Смелянская, Ольга Биткова, Алексей Курохтин, Ульяна Гайдамакина, Павел Борознин, Ульяна Матохина и группа «ЦУМ», Павел Великжанин, Мовей, Ирина Харина и другие.

Присоединится к ним в роли авторов, чтецов или слушателей могут увлеченные поэзией и литературой люди старше 14 лет.

- Этот проект открыт и для тех молодых людей, кто ещё не осознал для себя привлекательность литературы, поэтического и литературного творчества, но не прочь разобраться в том, почему это интересно другим. Кроме того проект «Вслух» — это площадка для общения людей разных возрастов и разных литературных предпочтений, - добавили в областном комитете культуры.

Титова Ольга

ФОТО: Региональный комитет культуры