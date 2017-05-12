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|«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты
|12.05.2017 11:07
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На официальном сайте госзакупок появились результаты аукционов по выполнению пассажирских перевозок по маршрутам №68 «п. Водстрой – п. ГЭС», №31к «п. Верхняя Ельшанка – п. Горная Поляна», №79 «п.Татьянка-2 – Дома речников».
Согласно опубликованным данным, все контракты достались компании ООО «Волгоградский автобусный парк», которая является «дочкой» ООО «ПитерАвто».
Так, на регулярные пассажирские перевозки по маршруту №68 «п. Водстрой – п. ГЭС» питерский перевозчик получил из бюджета Волгограда 172 миллиона рублей. За эти деньги компания должна будет обслуживать волгоградцев до апреля 2022 года.
Известно, что по этому маршруту уже вышли новые автобусы средней вместимости, которые теперь проезжают по следующим улицам: Академика Бардина, Героев Шипки, Академика Бардина, Героев Тулы, Н. Отрады, пр. Ленина, Ополченская, Шурухина и Костюченко.
На обслуживание маршрута №31к «п. Верхняя Ельшанка – пос. Горная Поляна» из бюджета города уйдет 143 миллиона рублей. Этот маршрут будет обслуживать «ПитерАвто» до конца апреля 2022 года.
Транспорт будет проезжать по следующим улицам: Тбилисская, Казахская, Новосибирская, Чебышева, пр-кт Университетский, Полухина, Генерала Хрюкина, дорога до Кардиоцентра, пр-кт Университетский, Волгоградская.
Третий маршрут №79 «п. Татьянка 2 – Дома речников» администрация закупила за 105 миллионов рублей. По этому пути будут ходить автобусы средней вместимости.
На автобусах этого маршрута волгоградцы смогут проехать через улицы: Качальницкого, Караванная, Гремяченская, Удмуртская, Панферова, Столетова, 40 лет ВЛКСМ, пр. Героев Сталинграда, Лазоревая.
Напомним, что в апреле администрация уже заключила несколько контрактов с «ПитерАвто» на 100 миллионов рублей.
Юлия Соболева
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