ОАО ЕДКММ
«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты Печать
12.05.2017 11:07

«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты

Запуск трех автобусных маршрутов №68, №31к и №79 обошелся городской казне в 400 миллионов рублей. Все эти средства вновь получил питерский перевозчик.

На официальном сайте госзакупок появились результаты аукционов по выполнению пассажирских перевозок по маршрутам №68 «п. Водстрой – п. ГЭС», №31к «п. Верхняя Ельшанка – п. Горная Поляна», №79 «п.Татьянка-2 – Дома речников».

Согласно опубликованным данным, все контракты достались компании ООО «Волгоградский автобусный парк», которая является «дочкой» ООО «ПитерАвто».

Так, на регулярные пассажирские перевозки по маршруту №68 «п. Водстрой – п. ГЭС» питерский перевозчик получил из бюджета Волгограда 172 миллиона рублей. За эти деньги компания должна будет обслуживать волгоградцев до апреля 2022 года.

Известно, что по этому маршруту уже вышли новые автобусы средней вместимости, которые теперь проезжают по следующим улицам: Академика Бардина, Героев Шипки, Академика Бардина, Героев Тулы, Н. Отрады, пр. Ленина, Ополченская, Шурухина и Костюченко.

«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты

На обслуживание маршрута №31к «п. Верхняя Ельшанка – пос. Горная Поляна» из бюджета города уйдет 143 миллиона рублей. Этот маршрут будет обслуживать «ПитерАвто» до конца апреля 2022 года.
По этому маршруту будут ходить большие трехдверные автобусы вместимостью не менее 70 человек на газовом или дизельном двигателе.

Транспорт будет проезжать по следующим улицам: Тбилисская, Казахская, Новосибирская, Чебышева, пр-кт Университетский, Полухина, Генерала Хрюкина, дорога до Кардиоцентра, пр-кт Университетский, Волгоградская.

«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты

Третий маршрут №79 «п. Татьянка 2 – Дома речников» администрация закупила за 105 миллионов рублей. По этому пути будут ходить автобусы средней вместимости.

На автобусах этого маршрута волгоградцы смогут проехать через улицы: Качальницкого, Караванная, Гремяченская, Удмуртская, Панферова, Столетова, 40 лет ВЛКСМ, пр. Героев Сталинграда, Лазоревая.

«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты

Напомним, что в апреле администрация уже заключила несколько контрактов с «ПитерАвто» на 100 миллионов рублей.

Юлия Соболева
Фото: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru